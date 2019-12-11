Sakarya'da sabah saatlerinde yoğun trafik oluştu
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Sakarya'da sabah saatlerinde yoğun trafik oluştu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sabah saatlerinde yoğun trafik oluştu.

11.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:12
Sakarya'da sabah saatlerinde yoğun trafik oluştu

'nın ilçesinde saatlerinde yoğun trafik oluştu.

Yazlık Kavşağı'nda oluşan yoğun trafik, Mahallesi yolu Sabahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Trafik yoğunluğu nedeniyle bazı araçların güvenlik şeridinden ters istikamete gittiği, bazı araçların da orta refüjden geçerek karşı şeride geçtiği görüldü.

Bir öğrenci servisinin de refüjden geçerek ters istikamete tehlikeli bir şekilde geçmesine bazı sürücüler tepki gösterdi.

Kaynak: AA
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