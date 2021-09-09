Sakarya'da restoran yanarak kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da restoran yanarak kullanılamaz hale geldi

Sakarya'da restoran yanarak kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde restoranda çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde restoranda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İpsiz Recep Caddesi'nde bulunan iki katlı restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıya sıçrayarak büyüyen yangın, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle restoran kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'da restoran yanarak kullanılamaz hale geldi
Sakarya'da restoran yanarak kullanılamaz hale geldi
Sakarya'da restoran yanarak kullanılamaz hale geldi
Sakarya'da restoran yanarak kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

Son dakika haber... Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği merkezdeki yangında 10 kişi öldü
Son dakika haber... Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği merkezdeki yangında 10 kişi öldü
Sakarya'da 'Eğitim uçağı düştü ihbarı' ekipleri alarma geçirdi
Sakarya'da "Eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri alarma geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Münir Özkul Haluk Levent Kaan Yıldırım
Spor Max Meyer Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sakarya'da restoran yanarak kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 19:12:58. #1.15#

title