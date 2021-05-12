Sakarya'da Ramazan Bayramı mesajları

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Ramazan Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Ramazan Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Durmuş, mesajında, Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu bayram da dostluğu, sevgiyi, geleceği, aşı, ekmeği, sofrayı, hüznü, acıyı, yalnızlığı paylaşacaklarını aktaran Durmuş, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu uzak da olsak en sıcak şekilde hissedeceğiz. Mescid-i Aksa'da İslam'ın kubbesi düşmesin diye direnen kardeşlerimizin dualarına amin diyeceğiz yürekten. Evlerimizi şenlendiren, ısıtan Ramazan Bayramı'mızın güzel günlerin müjdecisi olmasını temenni ediyor; dertlerden arındığımız, tüm gözyaşların dindiği, yüzlerin gülümseme, kalplerin huzurla dolduğu bu günde milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum."

CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş de mesajında, "Zor günler elbet geçecek ve bu karanlık aydınlığa kavuşacaktır. Milletimiz umudunu kaybetmesin, daha güzel, daha keyifli ve şeker tadında bayramlarda görüşeceğiz. Tüm olumsuzluklara rağmen tüm halkımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim." ifadelerine yer verdi.

SATSO Başkanı Akgün Altuğ ise bayramların, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan özel günler olduğunu ifade etti.

Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren bu günlerde birlik duygusunu daha da hissettirerek kutlanması gerektiğine işaret eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında her ne kadar yakınlarımızla ve sevdiklerimizle, eskisi kadar bir araya gelemiyor olsak da Ramazan Bayramı'nda kalplerimiz ve gönüllerimiz bir olacaktır. Gönül gönüle olduktan ve uyarıları dikkate aldıktan sonra mesafelerin bir önemi olmadığını bilen bizler, çocuklarımızı sevindirebilir ve dargınlıkların giderilmesi için yeni fırsatları hayata geçirebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle başta sağlık olmak üzere, kardeşliğin, hoşgörünün ve dayanışmanın daim olduğu nice bayramları birlikte yaşamak dileğiyle başta üyelerimiz olmak üzere tüm Sakaryalı hemşehrilerimizin, Türk milletinin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı