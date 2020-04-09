Sakarya'da polisten maske kontrolü Sakarya'da polisten maske kontrolüSAKARYA'da polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında araçları tek tek durdurarak sürücüleri maske takmaları konusunda uyardı.

Sakarya'da polisten maske kontrolü

SAKARYA'da polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında araçları tek tek durdurarak sürücüleri maske takmaları konusunda uyardı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan uygulama noktalarında araçları durdurarak, sürücülerini maske takmaları konusunda uyardı. Maskesi olan ancak düzgün şekilde takmayan sürücüleri de uyaran ekipler, toplu taşıma araçlarını da durdurarak hem sürücü hem de yolcuları uyardı. Polis, toplu taşıma sürücülerini 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yolcular ile maske kullanmayanları araca almamaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA