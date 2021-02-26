Sakarya'da polisten kaçarken uyuşturucuyu yola atan 2 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sakarya'da polisten kaçarken uyuşturucuyu yola atan 2 zanlı yakalandı

26.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:44
Sakarya'da polisten kaçarken uyuşturucuyu yola atan 2 zanlı yakalandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken yola uyuşturucu atan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken yola uyuşturucu atan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Uzun Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine aracı durdurmak istedi.

Otomobil sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

Ekipler, takibe aldıkları otomobilden yola bazı maddelerin atıldığını fark etti.

Kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki M.T. ile Ö.G. gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışması sonucu şüphelilerin yola uyuşturucu attığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay İrem Derici Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Cizrespor Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da polisten kaçarken uyuşturucuyu yola atan 2 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 15:46:34. #1.15#
title