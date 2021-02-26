Sakarya'da polisten kaçarken uyuşturucuyu yola atan 2 zanlı yakalandı
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken yola uyuşturucu atan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken yola uyuşturucu atan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hacı Uzun Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine aracı durdurmak istedi.
Otomobil sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.
Ekipler, takibe aldıkları otomobilden yola bazı maddelerin atıldığını fark etti.
Kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki M.T. ile Ö.G. gözaltına alındı.
Ekiplerin çalışması sonucu şüphelilerin yola uyuşturucu attığı tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı