Sakarya'da polisten engelli kadına yardım eli
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Sakarya'da polisten engelli kadına yardım eli

Sakarya'da devriye görevi yapan bir polis memuru, yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü engelli kadını tekerlekli sandalyesiyle gideceği yere götürdü.

Sakarya'da polisten engelli kadına yardım eli
01.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:22

Sakarya'da devriye görevi yapan bir polis memuru, yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü engelli kadını tekerlekli sandalyesiyle gideceği yere götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde devriye görevini yerine getiren polis memuru, yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü tekerlekli sandalyeli engelli kadının yanına giderek hal hatır sordu.

Polis memuru, nazik bir dille maske taktığı kadına, tekerlekli sandalyesini sürerek gideceği yere kadar eşlik etti.

Paylaşımda, "Bu aziz millet başımızın tacıdır.

Onlara ne kadar faydalı olsak azdır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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