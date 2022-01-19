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Polisler çocuklarla kar topu oynadı

AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel

Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocuklarla kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocuklarla kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

İlçede etkili olan yağışın ardından eğitime ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, park ve okul bahçelerinde karın tadını çıkardı.

Yol kontrolü yapmak için devriyeye çıkan Pamukova İlçe Emniyet Müdürü Esma Yavaşça ve polisler, çocukların kar topu isteğini geri çevirmedi.

Çocuklarla bir süre kar topu oynayan polisler, birlikte kardan adam da yaptı.

Ekipler, daha sonra görev yerlerine döndü.

Polisler çocuklarla kar topu oynadı

Polisler çocuklarla kar topu oynadı

Polisler çocuklarla kar topu oynadı

Polisler çocuklarla kar topu oynadı

Polisler çocuklarla kar topu oynadı

Polisler çocuklarla kar topu oynadı

Polisler çocuklarla kar topu oynadı

Polisler çocuklarla kar topu oynadı

AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri

Pamukova, Hisarcık, Okul, kar, Güncel, Haber

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