Sakarya'da, polis ve jandarmadan yollarda denetim SAKARYA'da, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri, uygulamalarına devam etti.

SAKARYA'da, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri, uygulamalarına devam etti. TEM ve D-100 yolu boş kaldı.

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra şehirler arası seyahat kısıtlamasının da devam ettiği Sakarya'da, polis ve jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor. Şehre giriş ve çıkış yapan sürücüler, tek tek durdurulurken, araçlarda bulunanların evrakı kontrol ediliyor. Halkın kısıtlamalara uymasıyla hem TEM hem de D-100 yolunun boş kaldığı görülürken, gerekli izinleri olanların giriş ve çıkışlarına izin veriliyor.

- Sakarya

Kaynak: DHA