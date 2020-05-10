Sakarya'da polis ve jandarmadan şehit annelerine ziyaret
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Sakarya'da polis ve jandarmadan şehit annelerine ziyaret

Sakarya'da polis ve jandarmadan şehit annelerine ziyaret
10.05.2020 19:12 | Son Güncelleme: 10.05.2020 19:12

Sakarya'da, jandarma ve polis ekipleri, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Sakarya'da, jandarma ve polis ekipleri, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli personel, Anneler Günü dolayasıyla şehit annelerini evinde ziyaret ederek çiçek sundu.

Komutanlarının selamını ileten jandarma personeli, şehit annelerine her zaman yanlarında olduklarını söyleyerek Anneler Günü'nü kutladı.

Pamukova Jandarma Komutanlığı personeli de ilçede oturan şehit jandarma er Emin Büyükgöl'ün annesi Eda Büyükgöl ve şehit komando er Ersin Yener'in annesi Hatice Yener'i ziyaret etti.

Ekipler, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlayıp, çiçek sundu.

Ziyaretten dolayı duygulanan şehit anneleri, memnuniyetlerini dile getirdi.

Vatan için evlatlarını şehit verdiklerini belirten anneler, tüm askerlerin ve güvenlik güçlerini kendi evlatları yerine koyduklarını söyledi.

Ziyarette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunduğu görüldü.

Polis ekipleri de şehit annelerini ziyaret etti

Sakarya Emniyet Müdürlüğü personeli de Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Vatanın birliği ve bütünlüğü için gözünü kırpmadan şehit olan vatan evlatlarının eşlerini ve annelerini ziyaret eden İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Anneler Gününü takdim ettikleri hediyelerle kutladı.

Ziyaretten çok memnun kalan şehit aileleri, İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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