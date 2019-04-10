Sakarya'da Polis Haftası Coşku ile Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törende Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Her yıl 7-10 Nisan arası kutlanan Polis haftası nedeniyle Sakarya'da da kutlamalar gerçekleşen etkinliklerle başladı. Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir tören düzenlendi. Tören kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk koydu. Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından etkinlik, kurulan resim sergisi stantlarının gezilmesiyle sona erdi.

Düzenlenen törende konuşan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Türk polis teşkilatının 174. Yıl dönümünü sizlerle kutlamaktan dolayı mutlu ve onurluyum. İnsan odaklı temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, demokrasi kültürü ön planda tutan bir anlayışla kurulduğu 10 Nisan 1845'ten beri görevini en iyi şeklinde yerine getiren teşkilatmış aynı inanç ve kararlılıkla bugünde görevinin başındadır. Polisimiz Türkiye Cumhuriyetine, şehitlerine ve halkına yakışır bir şekilde kendini geliştirmekte halkına huzur ve güven kaynağı olmayı başarmıştır" dedi.

Kaya, "Bayrağımızın özgürce dalgalanması vatanımızın ve milletimizin bölünmezliği ve devletin bekası için verdiğimiz şehitlerimize 15 Temmuz hain darbe girişiminde 62 canımız daha eklenmiştir. Onlardan devir aldığımız nöbeti aynı azim ve kararlılıkla devam ettireceğimize ve gerektiğinde seve seve canımızı feda edeceğimize huzurlarınızda söz veriyorum. Kıymetli Sakaryalılar Sakarya polisi olarak halkımızdan aldığımız destekle Sakarya'yı bir huzur adası yapma yolunda önemli mesafeler aldık. Özellikle asayiş suçlarında etkin mücadele sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz ve uygulamaya koyduğumuz 'Suçla sinerjik mücadele' projemiz ile önemli başarılara imza attı. Personelimizin moral ve motivasyonunu yükselterek ve vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak teröre, organize suç örgütlerine ve uyuşturucuya karşı çok sayıda operasyon gerçekleştirdik. Sakarya polisi bu başarıda desteklerini esirgemeyen devlet büyüklerimize kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlara ve özellikle de Sakarya halkına minnettardır. Her türlü zorluğa göğüs gererek büyük bir özveri ile göre yapan tüm meslektaşlarıma, emeklilerimize ve değerli ailelerimize sağlık ve esenlikler diliyor yüce milletimizin hizmetinde nice başarılı yıllara ulaşmak temennisiyle en kalbi duygularımla saygılar sunuyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA