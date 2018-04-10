Sakarya'da Polis Haftası Coşku ile Kutlandı

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Polis haftası vesilesiyle Atatürk Anıtına çelenk koydu.

Her yıl 7- 10 Nisan arası kutlanan Polis haftası nedeniyle Sakarya'da da kutlamalar gerçekleşen etkinliklerle başladı. Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir tören düzenlendi. Tören kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk koydu. Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından etkinlik, Batuhan Sadıkoğlu isimli çocuğun polis haftasına özel şiir okumasıyla devam etti. Program, Demokrasi Meydanında kurulan resim sergisi stantlarının gezilmesiyle sona erdi. - SAKARYA