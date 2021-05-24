Sakarya'da polis çatıdan düşen yavru kuşları tedavi ettirdi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde polis ekipleri, çatıdan düşen yavru kuşları, veterinerde tedavi ettirdikten sonra yuvaya yakın noktaya bıraktı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde polis ekipleri, çatıdan düşen yavru kuşları, veterinerde tedavi ettirdikten sonra yuvaya yakın noktaya bıraktı.

Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan kısıtlamada denetim sırasında çatıdan iki yavru kuşun düştüğünü fark etti.

Kuşları veteriner hekime götüren ekipler, tedavilerini yaptırdı.

Polisler, durumu iyi olan iki yavruyu daha sonra Aile Hekimliği Merkezi çatısındaki yuvanın yakın noktasına bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş