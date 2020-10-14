Sakarya'da pirinç hasadı yapıldı
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Sakarya'da pirinç hasadı yapıldı

14.10.2020 09:02 | Son Güncelleme: 14.10.2020 09:07
Sakarya'da pirinç hasadı yapıldı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde mayıs ayında ekilen pirincin hasadı yapıldı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde mayıs ayında ekilen pirincin hasadı yapıldı. Üretici çıkan mahsulden memnun kaldı.

Kaynarca ilçesinin Turnalı Mahallesi'nde yaşayan İlyas Yer, Acarlar Longozu'nun kenarında bulunan 100 dönüm araziye 4 ay önce pirinç ekti. Sakarya'da ilk kez ekilen pirincin merak ile beklenen hasadı yapıldı. Elde edilen ürün çevredekileri şaşırtırken, çiftçiyi memnun etti. 

Samsun Bafra ilçesinden getirdiği asker arkadaşıyla pirinç tarlasında büyük bir azimle çalıştıklarını belirten çiftçi İlyas Yer, "Yaklaşık 4 ay önce asker arkadaşımla birlikte pirinç işine başladık. 4 aylık iyi bir mücadeleden sonra hasada başladık. Çok güzel bir verim aldık. Kaynarca'daki tarım üreticileri burada pirinç olmayacağını iddia ettiler. Fakat bu bizi daha çok kamçıladı. Deneyimi olan asker arkadaşım, 'Biz burada bunu yapacağız ve başaracağız' dedi. Hasadımızı yaptık. Herkes 'Zarar edersiniz, iflas edersiniz' dedi. Biz de 'Olsun' dedik ve yaptık. 100 dönüm arazi üzerine ektiğimiz pirinçten yaklaşık 100 ton mahsul bekliyoruz" dedi.

Bafra'dan gelip, pirinç ekimine yardım eden Halil İbrahim Küçükdursun ise, "Mayısın sonunda ekmeye başladık. Gübre, ilaç kademe kademe suyunu kestik. Bugün de biçime geldik. Aşağı yukarı 120 gün sürdü. Biçtik, mahsulü aldık, randıman iyi memnunuz" diye konuştu. 


Sakarya'da pirinç hasadı yapıldı
Sakarya'da pirinç hasadı yapıldı
Sakarya'da pirinç hasadı yapıldı
Sakarya'da pirinç hasadı yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER

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