Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi
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Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın olduğu alandaki yıkım drone ile görüntülendi.

Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi
04.07.2020 09:33 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:54

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın olduğu alandaki yıkım drone ile görüntülendi.

Gece boyunca soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri ve enkaz kaldıran iş makinelerine sabah saatlerinde arama kurtarma köpekleriyle AFAD ekipleri katıldı.

Patlamanın meydana geldiği büyüklü küçüklü 21 ayrı yapının bulunduğu alandaki yıkım sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

Havadan görüntülenen alanda patlamanın yaşandığı depolar bölümünde derin çukurların oluştuğu, çoğu binaların yıkıldığı ve hasar gördüğü görüldü.

Kısmen dumanların da yükseldiği alanda itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ile iş makinelerinin enkaz kaldırma ve karma çalışmaları sürüyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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