Sakarya'da park halindeki minibüs yandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde park halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
24.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:04
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde park halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göne, Yenice Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Erdal Özçekiç'e ait park halindeki 54 AAH 930 plakalı minibüs yanmaya başladı.
Alevleri fark eden Özçekiç yangına müdahale ederken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA