Sakarya'da park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi
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Sakarya'da park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

Sakarya'da akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağmur hayatı olumsuz etkilerken yağışın etkisiyle yerinden kopan ağaç park halindeki bir aracın üzerine devrildi.

Sakarya'da park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi
21.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:53

Sakarya'da akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağmur hayatı olumsuz etkilerken yağışın etkisiyle yerinden kopan ağaç park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Olay esnasında bölgede kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.

Sakarya'da akşam saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun şiddetini arttırması sonucu Mithatpaşa Mahallesi Kent Park içerisinde bulunan Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) önünde bir ağaç yerinden koparak park halinde bulunan ve YADEM'e ait 54 DM 759 plakalı aracın üzerine devrildi. Arabanın üzerine devrilen ağacı gören vatandaş durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yola ve aracın üzerine devrilen ağacı kaldırdı. Araçta maddi hasar gelirken ağaç düşen bölgeden kimsenin geçmemesi ise olası bir faciayı engelledi.

Öte yandan, devrilen ağaç yolu da kapattı. O esnada bölgeyi kullanmak isteyen araçlar yolun kapalı olması nedeniyle geriye dönerek farklı güzergahlardan yollarına devam etti.

"Can kaybı yok, Rabbim bizi beterinden korusun"

Devrilen ağaçları görerek durumu itfaiye ekiplerine haber veren Kadir Ali Böcek, "Olay yerinden geçerken ağacın devrildiğini gördüm. Bir süre bekledim, itfaiye geldiğinde yardıma ihtiyaç olabilir diye. Baktım itfaiye ekiplerine kimse haber vermemiş ve bende vatandaşlık görevimi yaparak itfaiye ekiplerine durumu bildirdim. Bekledim ve daha sonrasında itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ağacın devrildiği esnada iyi ki bölgeden bir araç geçmiyordu, can kaybı yok. Rabbim bizi daha beterinden korusun" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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