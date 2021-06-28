Sakarya'da panelvanla çarpışan otomobildeki yaşlı çift öldü
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Sakarya'da panelvanla çarpışan otomobildeki yaşlı çift öldü

Sakarya'da panelvanla çarpışan otomobildeki yaşlı çift öldü
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Geyve ilçesinde panelvanla çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde panelvanla çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti.

Geyve-Taraklı yolunda seyreden İsmail Dedeoğlu (82) idaresindeki 54 EP 170 plakalı otomobille, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 11 RA 285 plakalı panelvan tipi araç Akseki Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kazada otomobilin içinde sıkışan sürücünün eşi Bahtiyar Dedeoğlu'nun (75) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Panelvan sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

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