Sakarya'da pamuk yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
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Sakarya'da pamuk yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

17.01.2021 20:07 | Son Güncelleme: 17.01.2021 20:10
Sakarya'da pamuk yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde pamuk yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde pamuk yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden K.H. idaresindeki plakası öğrenilemeyen pamuk yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kamyonun pamuk yüklü olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine Geyve ilçesi ve merkezden sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri yarım saat süren çalışma sonucu kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Trafiğe kapanan kara yolunun Bilecik istikametinde ulaşım, çalışmaların ardından tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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