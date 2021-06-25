Sakarya'da "Palu ailesi"nin yargılanması sürüyor

Kocaeli'de 12 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'de 12 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanıklardan Melike Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, anneannesi Hava, teyzeleri Ayşe Palu ve Emine Ustael ile ise sistemdeki sorun nedeniyle bağlantı kurulamadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve sanıkların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada gelen belgeler zapta geçirildi.

Önceki celsede Kocaeli'deki mahkemeye yazılan dosyaların birleştirilmesi talebine yargı sürecini uzatacağı gerekçesiyle uygun görülmediği yönünde cevap verildiğini aktaran mahkeme başkanı, cesedin araştırılması hususunda Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığına keşif yapılması için gönderilen müzekkereye ise cevap gelmediğini belirtti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise aleyhteki hususları kabul etmediklerini dile getirerek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan müzekkerenin, aramalarda kadavra arama köpeklerinin de bulundurulması talebiyle akıbetinin sorulmasını, sanık Tuncer Ustael'in maktule ispirto içirdiği yönündeki iddiaya binaen İstanbul Adli Tıp Kurumuna müzekkere yazılmasını ve ispirtonun içirildiği canlıyı öldürüp öldürmediği, insan üzerinde ne gibi etkilerinin bulunduğu hususunun sorulmasını kararlaştırarak duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.

Olay

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonunda sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan da 3 yıl olmak üzere 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Emine Ustael ile Hava, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum edilmişti.

Fatih Palu, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilerek tahliye edilmişti.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunulduğu için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.

İddianame

Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede sanık Tuncer Ustael hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar ve "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Emine Ustael, Hava ve Ayşe Palu'nun da "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek