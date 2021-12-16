Sakarya'da paintball işletmesi çıkan yangında hasar gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da paintball işletmesi çıkan yangında hasar gördü

Sakarya'da paintball işletmesi çıkan yangında hasar gördü
AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir paintball işletmesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir paintball işletmesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kemalpaşa Mahallesi'nde paintball işletmesine ait ahşap soyunma odaları ve malzeme deposunun bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında yapı içerisindeki bir tüp de patladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında soyunma odaları ve malzeme deposu kullanılamaz hale geldi, hafif ticari araç kısmen zarar gördü.

ESENLER'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI: ÜST KATTAKİLER ÇATIYA KAÇTI

ESENLER'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI: ÜST KATTAKİLER ÇATIYA KAÇTI

 İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

 FATİH'TE CAN PAZARI

FATİH'TE CAN PAZARI

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title