Sakarya'da oyun salonlarından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde oyun salonlarından hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde oyun salonlarından hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Müftüzade ve Fevziye Çevik sokaklardaki oyun salonlarından çok sayıda oyun konsolu, kumandaları, CD'leri ve cep telefonu çalınmasına ilişkin aranan şüphelilerden M.T'nin İstanbul'da olduğu belirlendi.

Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü Sivil Asayiş ekiplerinin Esenyurt ilçesindeki ikamete düzenledikleri operasyonda şüpheli çalıntı eşyalarla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Pamukova ilçesinde dün oyun salonlarından 20 oyun konsolu, 42 oyun kumandası, oyun CD'leri, bir cep telefonu ve bir televizyon çalınmış, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş