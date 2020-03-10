Sakarya'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sakarya'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı - Haber
Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel

Sakarya'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

Sakarya'da 6 otomobilden teyp ve hoparlörle USB flash bellek çalınmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

10.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:40
Sakarya'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

Sakarya'da 6 otomobilden teyp ve hoparlörle USB flash bellek çalınmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde gece geç saatlerde park halindeki 6 otomobilin camlarının sert bir cisimle kırıldıktan sonra teyp ve hoparlörlerinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramada 4 teyp, 3 hoparlörle USB flash bellekler ele geçirildi.

Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şüphelinin etrafı kolaçan etmesi, diğer şüphelinin ise otomobilin camını kırması yer alıyor.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti Haber
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı Haber
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Sinan Akçıl Haluk Levent
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran Petrol İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sakarya'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 10:54:06. #1.14#