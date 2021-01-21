Otomobille çarpışan kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Gündoğdu mevkisinde Savaş D. idaresindeki 14 AB 090 plakalı otomobil, Barış Ç'nin kullandığı 34 AK 0827 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü ve yanındaki Murat Ç. ile otomobilde bulunan Hüseyin S. yaralandı.
Kamyonette sıkışan Barış Ç, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç