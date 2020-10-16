Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
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Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

16.10.2020 02:45 | Son Güncelleme: 16.10.2020 02:48
Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

D-100 kara yolu Pekşenler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Makbule A'ya (62) Ankara yönünde giden Y.T idaresindeki otomobil çarptı.

Kazada yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekibince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Makbule A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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