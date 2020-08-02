Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.
02.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:08
Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karasu Çevreyolu Tepekum Mahallesi mevkisinde seyreden İ.E. yönetimindeki 54 TT 527 plakalı otomobil, bisikletiyle yaya yolundan geçmeye çalışan M.C'ye (65) çarptı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, sürücü hakkında işlem başlattı.
Kaynak: AA