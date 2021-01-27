Sakarya'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
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Sakarya'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

27.01.2021 08:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:02
Sakarya'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, B.A idaresindeki 34 HE 4448 plakalı otomobil, D-650 Karasu -Adapazarı Yolu Tuzla Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza esnasında aracın kopan kapısı yaklaşık 25 metre ileriye savruldu.

Kazada, araçta bulunan H.A yaralanırken, sürücü B.A ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralı H.A olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri ise aracın yanma ihtimaline karşı soğutma işlemi uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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