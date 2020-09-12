Sakarya'da otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı Sakarya'da bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya'da bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Geyve ilçesi Camikebir Mahallesi Kepekli Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Mehmet D. (31), plakası belirlenemeyen bir otomobilden açılan ateşle yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet D'yi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinde iki boş kovan bulan polis ekipleri, otomobili ve şüphelileri tespit için çalışma başlattı.

Kaynak: AA