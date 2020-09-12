Sakarya'da otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı
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Sakarya'da otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı

Sakarya'da bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya'da otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı
12.09.2020 23:57 | Son Güncelleme: 13.09.2020 00:00

Sakarya'da bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Geyve ilçesi Camikebir Mahallesi Kepekli Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Mehmet D. (31), plakası belirlenemeyen bir otomobilden açılan ateşle yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet D'yi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinde iki boş kovan bulan polis ekipleri, otomobili ve şüphelileri tespit için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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