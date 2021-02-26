Otomobil yol kenarındaki kayalıklara çarptı: 4 yaralı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobilin yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobilin yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
D-650 kara yolunda Eskişehir istikametinde ilerleyen Ali Ö. idaresindeki 54 PE 872 plakalı otomobil, Örencik mevkisinde yol kenarında bulunan kayalıklara çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Nezahat A. (40), Nisa Hazal Ö. (13) ve Agah Ö. (11) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık personeline teslim edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş