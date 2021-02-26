Otomobil yol kenarındaki kayalıklara çarptı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Otomobil yol kenarındaki kayalıklara çarptı: 4 yaralı

26.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:49

Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobilin yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobilin yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda Eskişehir istikametinde ilerleyen Ali Ö. idaresindeki 54 PE 872 plakalı otomobil, Örencik mevkisinde yol kenarında bulunan kayalıklara çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Nezahat A. (40), Nisa Hazal Ö. (13) ve Agah Ö. (11) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık personeline teslim edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil yol kenarındaki kayalıklara çarptı: 4 yaralı
Otomobil yol kenarındaki kayalıklara çarptı: 4 yaralı
Otomobil yol kenarındaki kayalıklara çarptı: 4 yaralı
Otomobil yol kenarındaki kayalıklara çarptı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Enis Berberoğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Sinan Akçıl Serenay Sarıkaya
Spor Cizrespor Erol Bulut Mesut Özil Mustafa Er Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobil yol kenarındaki kayalıklara çarptı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 16:49:22. #1.16#
title