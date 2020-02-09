Sakarya'da otomobil ve kamyonun çarptığı kişi öldü
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Sakarya'da otomobil ve kamyonun çarptığı kişi öldü

Sakarya'da otomobil ve kamyonun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

09.02.2020 21:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:42
Sakarya'da otomobil ve kamyonun çarptığı kişi öldü

'da otomobil ve kamyonun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun ilçesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kaplan (39), M.M. yönetimindeki 54 D 2574 plakalı otomobilin çarpması sonucu yere düştü. Bu sırada Kaplan'a C.K. idaresindeki 54 YV 133 plakalı kamyon çarptı.

Kazada Kaplan olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazaya karışan otomobil ve kamyon sürücüleri Serdivan karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA
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