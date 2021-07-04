Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda otomobilin, tıra adeta ok gibi saplandığı trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda otomobilin, tıra adeta ok gibi saplandığı trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken, o esnada bölgeden geçen bir doktor yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı çocuğun başından biran olsun ayrılmayan itfaiye erinin ise, çocuğun saçını okşayarak teselli ettiği anlar dikkatlerden kaçmadı.

Kaza, Pamukova ilçesi Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Gökgöz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan Zekeriya Ç. idaresindeki 07 BBY 36 plakalı Peugot marka otomobil, önünde ilerlemekte olan Erbil O. idaresindeki 07 R 3415 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Otomobilin, tıra adeta ok gibi saplandığı kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O esnada bölgeden geçen bir doktor ise, yaralılara müdahale etti.

Çarpışmanın etkisi ile araç içerisinde sıkışan sürücü Zekeriya Ç. ve otomobil içerisinde bulunan eşi Elvan Ç. (41) ile çocukları; Elif Nisa Ç. (4), Ahmet Ç. (7) ve Yiğit Ç. (13) olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sakarya Toyota İlk Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebi ile Sakarya-Bilecik D-650 karayolunda kazanın meydana geldiği istikamette trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yıllarca bir servetin üzerinde yaşadılar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı
Yıllarca bir servetin üzerinde yaşadılar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burak Özçivit İbrahim Selim
Spor Ali Koç Cristiano Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 3'ü çocuk toplam 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 18:32:59. #1.14#

title