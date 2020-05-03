Sakarya'da otomobil önce direğe sonra duvara çarptı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sakarya'da otomobil önce direğe sonra duvara çarptı: 1 ölü

Sakarya'da otomobil önce direğe sonra duvara çarptı: 1 ölü
03.05.2020 23:45 | Son Güncelleme: 03.05.2020 23:48

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce telefon direğine ardından beton duvara çarptı; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce telefon direğine ardından beton duvara çarptı; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, iftar saati öncesinde Pamukova ilçesi D-650 karayolu yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. idaresindeki 11 EH 269 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarında bulunan telefon direğine, sonrasında ise beton duvara çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü İ.E. ile araç içerisinde bulunan M.K., A.K. ve Şevket Evciman olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Geyve İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Şevket Evciman, Geyve İlçe Hastanesinde yapılan müdahale sonrasında Sakarya Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi. Evciman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antalya Valisi'ne 'Yardım yapmıyorsunuz' diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı Haber
Antalya Valisi'ne "Yardım yapmıyorsunuz" diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı Haber
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı Haber
Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi Haber
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı Haber
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haber
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi
Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi
Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı
Dünya genelinde koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı yüzünden aç kalan kedileri ciğerle beslediler
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı yüzünden aç kalan kedileri ciğerle beslediler
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için 'korona takip uygulamasının' denemesine başlanıyor
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için "korona takip uygulamasının" denemesine...
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız
Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü
Bakan Soylu ile görüntülü konuşan yaşlı kadından şaşırtan istek: Ölürsem tabutumun altına gir
Bakan Soylu ile görüntülü konuşan yaşlı kadından şaşırtan istek: Ölürsem tabutumun altına gir
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Hande Erçel Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Jose Sosa Ozan Tufan Şenol Güneş Emre Belözoğlu
Daha Fazla Samsun Antalya Fenerbahçe Vezirköprü
Şu an buradasınız: Sakarya'da otomobil önce direğe sonra duvara çarptı: 1 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 00:14:46. #1.14#
title