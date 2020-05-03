Sakarya'da otomobil önce direğe sonra duvara çarptı: 1 ölü

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce telefon direğine ardından beton duvara çarptı; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce telefon direğine ardından beton duvara çarptı; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, iftar saati öncesinde Pamukova ilçesi D-650 karayolu yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. idaresindeki 11 EH 269 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarında bulunan telefon direğine, sonrasında ise beton duvara çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü İ.E. ile araç içerisinde bulunan M.K., A.K. ve Şevket Evciman olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Geyve İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Şevket Evciman, Geyve İlçe Hastanesinde yapılan müdahale sonrasında Sakarya Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi. Evciman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA