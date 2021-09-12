Sakarya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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Sakarya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Sakarya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde seyreden K.G. idaresindeki 54 AES 062 plakalı otomobil ile aynı yöne giden H.B'nin kullandığı 54 VD 388 plakalı hafif ticari araç, Beşköprü Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilerek ters dönen otomobil yaklaşık 150 metre sürüklendi, hafif ticari araç su kanalında durdu.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralı sürücü K.G. ile otomobildeki M.A, M.S.A. ve F.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sakarya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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