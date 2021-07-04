Sakarya'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı-Karasu yolu Tuzla Mahallesi mevkisinde Ramazan T. yönetimindeki 54 B 7504 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçtaki Emre T. ile Alper K. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün