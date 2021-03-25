Sakarya'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel
Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adapazarı-Karasu yolunda Mustafa G. yönetimindeki otomobil, Tuzla Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken araçtaki Selma T. sıkıştı.
İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı Selma T, 112 Acil Servis ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün