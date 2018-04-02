Sakarya'da Otizme Dikkat Çekmek İçin Mavi Balonlarla Yürüdüler

'2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' için Sakarya'da otizm konusunda farkındalık oluşturabilmek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşte gökyüzüne mavi balonlar uçurdular.

Kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan ve bütün dünyada ilgi gören 'Mavi Işık Yak Kampanyası (Light It Up Blue)' bu yıl Türkiye'de de gerçekleştiriliyor. '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü', kapsamında tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye genelinde de çeşitli etkinlikler yapılarak farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Bu kapsamda ülke genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından saat 10.30 itibari ile otizmli çocuklara dikkat çekebilmek için yürüyüşler düzenlendi. Sakarya'da düzenlenen yürüyüş ise, Aile ve Sosyal Politikalar Sakarya İl Müdürlüğü öncülüğünde; Milli Eğitim, Gençlik Spor, Sağlık Müdürlüğü ve Sakarya Otizmle Yaşam Derneği'nin destekleriyle gerçekleştirildi.

Çark Caddesi'nden başlayıp Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde sona eren yürüyüşe Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu, Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, sivil toplum kuruluşları, emniyet mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Engelsiz Mehter Takımı'nın, marşları eşliğinde ellerinde mavi balonlarla yürüyen katılımcılara çevreden geçen vatandaşlar da destek verdi. Ayrıca yürüyüşte otizm konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan broşür ve afişler de dağıtıldı. AKM önünde son bulan yürüyüş sonrasında katılımcılar tarafından mavi balonlar gökyüzüne uçuruldu.

Gerçekleştirilen yürüyüş sonrasında açıklama yapan Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, "Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Bu farkındalık günü kapsamında ülkemiz genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız saat 10.30 itibari ile ülke genelinde yürüyüş düzenledi. Yürüyüş kapsamında ilimizde de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz, Milli Eğitim, Gençlik Spor, Sağlık Müdürlüğü ve Otizmle Mücadele Yaşam Derneği Başkanı ile üyeleri başta olmak üzere farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten empati yapıldığı zaman problemler net bir şekilde çözülecektir. Hepimize iş düşüyor, hep birlikte bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Çocuklarımız son derece zeki çocuklarımız, eğer empati yaptığımız, iletişime geçtiğimiz takdirde bu çocuklarımızın hakikaten farkındalık ve farklılığını görüyoruz" dedi. - SAKARYA