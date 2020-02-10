Sakarya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
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Sakarya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde erkek cesedi bulundu.

10.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:58
Sakarya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

'nın ilçesinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Uzunkum Mahallesi'nde ormanlık alanda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korocuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Erkeğe ait cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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