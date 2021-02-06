Sakarya'da ormanda donmak üzereyken bulunan yavru ayı tedaviye alındı
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Sakarya'da ormanda donmak üzereyken bulunan yavru ayı tedaviye alındı

06.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:08
Sakarya'da ormanda donmak üzereyken bulunan yavru ayı tedaviye alındı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ormanda donmak üzereyken bulunan yavru ayı tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ormanda donmak üzereyken bulunan yavru ayı tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaali ilçesinde ormanda çalışırken donmak üzere olan yavru ayıyı gören vatandaşlar, durumu Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerce alınan yavru ayıya ilk müdahale yapıldı.

Biberon yardımıyla beslenen yavru ayı, bakım ve tedavisi için İstanbul'da bir hayvanat bahçesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

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