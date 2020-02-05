Sakarya'da orman emvalinin kaybolmasına ilişkin soruşturmada 8 şüpheli salıverildi

05.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:56

Sakarya'da orman emvalinin kaybolduğu iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusu sonrasında, 6'sı da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gözaltındaki diğer 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde orman emvalinin kaybolduğu ihbarı üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince teknik ve fiziki takibin sonrasında operasyon düzenlenmiş, aralarında bir orman işletme şefi, 2 orman muhafaza memuru ve bir memur ile kereste ticareti yapanların da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA