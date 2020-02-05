Sakarya'da orman emvalinin kaybolmasına ilişkin soruşturmada 17 şüpheli yakalandı
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Sakarya'da orman emvalinin kaybolmasına ilişkin soruşturmada 17 şüpheli yakalandı

Sakarya'da orman emvalinin kaybolduğu iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında orman işletme şefi ve orman muhafaza memurlarının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

05.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:40
Sakarya'da orman emvalinin kaybolmasına ilişkin soruşturmada 17 şüpheli yakalandı

'da orman emvalinin kaybolduğu iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında orman işletme şefi ve orman muhafaza memurlarının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ve ilçelerinde orman emvalinin kaybolduğu ihbarı üzerine talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında bir orman işletme şefi, 2 orman muhafaza memuru ve bir memur ile kereste ticareti yapanların da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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