- Sakarya'da öldürülen Suriyeli kadın ve bebeği İdlib'te toprağa verildi



İDLİB - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda öldürülen Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeği İdlib'te toprağa verildi.

Suriyeli Emani el-Rahmun ile 10 aylık bebeği Halaf el-Rahmun Sakarya'da öldürülmüştü. Dün akşam saatlerinde İdlib'e getirilen Suriyeli kadın ve bebeğinin cenazesi İdlib'e bağlı Cibale köyünde toprağa verildi.

Cenazeleri teslim alan babanın bitkin olduğu görüldü. Babül Hava sınır kapısından İdlib'in Cibale köyüne ambulansla götürülen cenazelere İHH ekipleri de eşlik etti.