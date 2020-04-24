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Sakarya'da öldürdükleri kardeşlerini battaniyeye sarıp Kocaeli'ye getirdikleri iddiasıyla 2 kişi...

Sakarya'da 18 yıl önce kardeşlerini öldürüp cesedini battaniyeye sararak Kocaeli'de daha önce ikamet ettikleri eve getirdikleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

24.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:25
Sakarya'da öldürdükleri kardeşlerini battaniyeye sarıp Kocaeli'ye getirdikleri iddiasıyla 2 kişi...

Sakarya'da 18 yıl önce kardeşlerini öldürüp cesedini battaniyeye sararak Kocaeli'de daha önce ikamet ettikleri eve getirdikleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 21 Nisan Salı günü Alikahya Karadenizliler Mahallesi Solaklar Sapağı mevkisinde İzmit Belediyesine ait çöp döküm sahasında çuvalda battaniyeye sarılmış ve çürümüş halde E.Ç'ye (49) ait cesedin bulunmasıyla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri harekete geçti.

E.Ç'nin 2002 yılından bu yana ailesi tarafından kayıp olarak arandığı bilgisini elde eden ekipler, çuvalı bulan temizlik görevlileriyle irtibata geçerek battaniyenin atıldığı İzmit ilçesindeki evi tespit etti.

Ekipler, bir süre sürdürülen teknik ve fiziki çalışmanın ardından Sakarya'da maktulün kardeşleri R.Ç. ve E.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

2002 yılında Sakarya'daki evlerinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.Ç'nin kardeşleri tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü, kardeşlerin battaniyeye sardıkları cesedi, daha önce ikamet ettikleri Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki evlerine getirip bıraktıkları belirlendi.

Aradan geçen zamanla metruk hale gelen evde koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan temizlik çalışmasında çürümüş ceset fark edilmeyerek battaniyenin çöpe atıldığı, temizlik görevlilerinin de bunu alarak çöp döküm sahasına götürdükleri öğrenildi.

Olay

Alikahya Karadenizliler Mahallesi Solaklar Sapağı mevkisinde 21 Nisan Salı günü İzmit Belediyesine ait çöp döküm sahasında hurda toplayan kişiler, çuvalda gördükleri şüpheli bir paket üzerine durumu polis ekiplerine haber vermişti.

Polisin açtığı paketten, battaniyeye sarılmış ve çürümüş halde ceset bulunmuştu.

Kaynak: AA

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