Sakarya'da okullar tatil mi? Sakarya Valiliği açıklaması! Sakarya'da kar tatili var mı?

SAKARYA (Haberler.com) - Sakarya'da okullar tatil mi, Marmara Bölgesi'nde 10 - 11 Mart tarihlerinde kar yağışı beklentisi olması nedeniyle milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Sakarya'da okullar tatil mi? Sakarya Valiliği açıklaması! Sakarya kar tatili var mı? Sakarya yarın okul var mı, okullar tatil mi?

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'da yarından itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kocaeli hava durumu ise şu şekilde:

Sakarya'da valilik tarafından henüz okulların durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumları, 14 Mart Pazartesi tarihine kadar tatil edildi.

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