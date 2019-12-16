Sakarya'da okulda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
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Sakarya'da okulda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Sakarya'da bir okulda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

16.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:40
Sakarya'da okulda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

'da bir okulda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, ilçesindeki Akşemsettin İlk ve Ortaokulunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Okul yöneticileri öğrencileri tahliye ederken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Binada mahsur kalanın olmadığı belirlenirken, yangın nedeniyle okulun çatısından yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Kaynak: AA
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