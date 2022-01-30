Sakarya'da "Okul Öncesi, Çocukların Neşesi" etkinliği gerçekleştirildi

Sakarya Valiliği bünyesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen projeler kapsamında, okul öncesi öğrencilere yönelik sahne sanatları, müzik ve görsel sanatlar etkinlikleri düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "ÖnceOkulÖncesi, SanatSakarya ve KendineAyna" projeleri kapsamındaki "Okul Öncesi, Çocukların Neşesi" programına, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da katıldı.

Etkinlikte öğretmen Aylin Yüksel ukulele eşliğinde çocuk şarkıları seslendirdi. Öğretmen Buket Yayuk, Merve Muti ve Emine Coşkuntürk de vantrilok kukla gösterisi düzenledi.

Görsel sanat etkinlikleri bölümünde öğretmen Emine Açıklık öncülüğünde mandala boyama, kağıt katlama; öğretmen Tülay Soydan öncülüğünde ise ebru sanatı uygulaması yapıldı.

Savaşçı, Milli Eğitim Bakanlığının "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması çalışmalarıyla ildeki 5 yaş okullaşma oranının yüzde 95 olduğunu belirterek, çocukların kendilerini ifade etmesinin çok önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Okul öncesi eğitimde farklılaştırılmış ve yenilikçi eğitim metodolojilerinin geliştirilmesinin ve uygulanmasının büyük önem taşıdığını aktaran Savaşçı, "Periyodik olarak halka açık alanlarda gerçekleştireceğimiz etkinliklerde ebeveynlerin okul öncesi eğitimin gerekliliğine olan farkındalıklarının artırılmasını ve okul öncesi dönemde bulunan çocuklarımızın sanatsal ve öğretici etkinliklerle buluşturulmasını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Serdivan ilçesinde bir alışveriş merkezindeki etkinlikler süresince kurulan "Psikolojik Danışmana Sor" masasında, ebeveynlerin okul öncesi eğitime dair ihtiyaç duydukları konularda rehberlik almaları sağlandı.