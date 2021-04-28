Sakarya'da öğretmenler çocuklara sosyal medyadan "Anadolu Masalları"nı anlatıyor
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Sakarya'da öğretmenler çocuklara sosyal medyadan "Anadolu Masalları"nı anlatıyor

Sakarya'da öğretmenler çocuklara sosyal medyadan 'Anadolu Masalları'nı anlatıyor
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Öğretmenlerin Dilinden, Öğrencilerin Paletinden Anadolu Masalları" adlı proje kapsamında Sakarya'da özel hazırlanan sahnede çekimler yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Öğretmenlerin Dilinden, Öğrencilerin Paletinden Anadolu Masalları" adlı proje kapsamında Sakarya'da özel hazırlanan sahnede çekimler yapıldı.

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Bir varmış bir yokmuş" sloganıyla Karasu Anaokulu bünyesine kurulan sahnede 15 öğretmen tarafından okunan masallar, sosyal medya ve YouTube üzerinden öğrencilere sunulacak.

Ayrıca, söz ve besteleri iki öğretmene ait olan şarkılar da sosyal medyada her akşam öğrencilerle buluşacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde hazırlanan projeyi, başarılı bir öğretmen kadrosuyla Karasu'da sahneye koyduklarını bildirdi.

Turhan, projeyle, büyük bir gelenek olan masalların çocuklara aktarılabilmesi ve hayal güçlerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Basın ve Yayın Sorumlusu Fatma Betül Gökhan da Müdürlüğün sosyal medya hesabı ve YouTube üzerinden 15 masal ve iki şarkının yanı sıra işitme engellilere özel 5 masalın her gün yayınlanacağı bilgisini paylaştı.

Masal seslendiren öğretmenlerden Ufuk Çakmak ise projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek "Çocuklarımız için özveriyle masalları seslendirdik. Karasu'da bu çalışmaların arkası kesilmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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