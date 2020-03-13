Sakarya'da öğretmenle velileri buluşturan 'Kah-Veli' projesi SAKARYA Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Kah-Veli Saatler' projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 6 rehber öğretmen ve 1 özel eğitim öğretmeni kahvehanelerde velilerle bir araya gelerek, aile içi iletişim, sınav kaygısı, teknoloji ve madde bağımlılığı konularında ailelere...

SAKARYA Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Kah-Veli Saatler' projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 6 rehber öğretmen ve 1 özel eğitim öğretmeni kahvehanelerde velilerle bir araya gelerek, aile içi iletişim, sınav kaygısı, teknoloji ve madde bağımlılığı konularında ailelere eğitim veriyor.

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Kah-Veli Saatler' isimli proje kapsamında 5 rehber öğretmen ve 1 özel eğitim öğretmeni kahvehanelerde velilerle bir araya geliyor. Ailelerle görüşen öğretmenlere, teknoloji ve madde bağımlılığının yanı sıra aile içi iletişim, sınav kaygısı gibi konularda bilgi veriliyor.Karapürçek ilçesinde bir kahvehanede gerçekleştirilen programa Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Karapürçek İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Doğramacı, öğretmen ile öğrenci velileri katıldı. Velilere belirlenen konularda eğitim verildikten sonra 6 öğretmen kendilerini yazdığı tiyatro oyununu oynadı. Velilerin sorularını da yanıtlayan öğretmenler, destek için başvurulacak noktaları da anlattı. Ulaşılmayan aile kalmayana kadar projeyi sürdüreceklerini belirten rehber öğretmen Şura Çetin, "Programımızın içeriğinde aile içi iletişim, sınav kaygısı gibi konuları ön plana çıkartıyoruz. Bu bilgilendirmelerin sonunda ise bir tiyatro oyunumuz var. Bu oyunda ufak dokunuşlarla ailelere kendi hatalarını anlatmaya çalışıyoruz. Devamında da velilerimizle soru-cevap kısmı yapıyoruz." dedi. "ÇOCUKLARIMIZ BİZİM İÇİN O KADAR ÖNEMLİ Kİ SİZİN AYAĞINIZA GELDİK"

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, yaptığı açıklamada, "Aslında insanoğluna eşit olarak dağıtılmış tek servet olan zamanı çocuklarımız için harcayalım düşüncesiyle çıktığımız bir yolculuk bu. Bu yolculukta kahvehaneleri tercih ederek ailelere 'çocuklarımız bizim için o kadar kıymetli ki, biz sizin ayağınıza geldik' dedik. Tüm bağımlılık süreçlerinin ilk adımı aslında aile içi iletişimde yaşanan problemler, bu yüzden aile her gece kahvehaneye ya da başka yere gidiyorsa burada bir problem var demektir. Çocukların ilk öğretmeni anne ve babalarıdır, istiyoruz ki çocuklarımızın her temasta bulunduğu yetişkine ulaşalım ve onların hayatında güzel izler bıraksın. Çocuklarımız ülkesi için ölmeyi bildiği gibi ülkesi için yaşamayı ve üretmeyi de bilen bir nesil yetiştirmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: DHA