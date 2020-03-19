Sakarya'da öğretmen ve öğrenciler koronavirüse karşı maske mesaisinde
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Sakarya'da öğretmen ve öğrenciler koronavirüse karşı maske mesaisinde - Haberler
Adapazarı, Sakarya, Güncel

Sakarya'da öğretmen ve öğrenciler koronavirüse karşı maske mesaisinde

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında mesleki lise öğretmenleri ve öğrencileri maske üretiyor.

19.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:30
Sakarya'da öğretmen ve öğrenciler koronavirüse karşı maske mesaisinde

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında mesleki lise öğretmenleri ve öğrencileri maske üretiyor.

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, usta öğreticileri ve öğrencileri, dünyayı etkisi altına alan virüse karşı tedbirler kapsamında piyasadaki maske ihtiyacını karşılamak amacıyla okulda oluşturulan atölyelerde çalışmalarını yürütüyor.

Günlük 1000'e yakın maske üreten ekibin yanı sıra İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde de cerrahi operasyonlarda kullanılan maskeler hastanelere gönderiliyor.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Coşkun Bakırtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, piyasanın da ihtiyacı olacağını öngörerek maske üretimine başladıklarını belirtti.

Sakarya'da dezenfektan üretiminin, Karasu ilçesindeki Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldığını belirten Coşkun, kendilerinin de Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halk Eğitim Merkezi'nde üretime geçtiklerini bildirdi.

Bakırtaş, üretim anlamındaki teçhizatta eksiklikleri tamamlamak üzere olduklarını ifade ederek "Çok kısa süre içerisinde de seri üretime geçmiş olacağız. Erenler ilçemizde de bir okulumuz bu alanda kıyafet üretimine başlayacak." dedi.

İl genelinde 5 okul ile bir Halk Eğitim Merkezi'nde çalışmalar yapıldığını belirten Bakırtaş, sivil alanda kullanılan maskeler, cerrahi maskeler, dezenfektan üretimi ve çalışmalarda giyilecek steril tulum üretildiğini kaydetti.

Bakırtaş, çalışmayı öğretmenler, usta öğreticiler ve öğrencilerden oluşan ekiplerin yürüttüğünü aktararak, "Bakanlığımız bu alanda bir çalışma başlattı, Sakarya da pilot illerden biri. Biz de Adapazarı olarak bu çalışmaya 2 okulla dahil olduk. Bakanlığımıza ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, bu çalışmaların hızlı bir şekilde devreye girmesini sağlamalarından ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Halihazırda maske üretiminin günlük 1000 civarında olduğunu belirten Bakırtaş, "Seri üretime geçtiğimizde günlük 5 ile 10 bin arasında maske üretimini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakırtaş, Serdivan ilçesinde de dezenfeksiyon işlemlerinde giyilen koruma önlüklerinin üretimine başlanacağını sözlerine ekledi.

Üretim çalışmalarına katılan Mesleki Açık Lise Moda Tasarım Teknolojisi Bölümü 11. sınıf öğrencisi Safaniye Tıknaz, Çanakkale Savaşı'nda nasıl kadınlar mücadele ettiyse kendilerinin de o ruhla koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İnfial yaratan virüs videosunun ardından başhekimlik harekete geçti Haberler
İnfial yaratan virüs videosunun ardından başhekimlik harekete geçti
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haberler
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünyanın beklediği haberi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünyanın beklediği haberi verdi
Görüntü Türkiye'den! Yetkililer kapı kapı dolaşıp vatandaşı uyarıyor Haberler
Görüntü Türkiye'den! Yetkililer kapı kapı dolaşıp vatandaşı uyarıyor
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu Haberler
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haberler
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
'Paniğe gerek yok' uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor
Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı koronavirüsle ilgili 'panik yaydığı' gerekçesiyle görevden aldı
Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Rita Wilson Guido Senia Defne Samyeli
Spor Falcao Burak Yılmaz Bülent Uygun Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Futbol Almanya Vatandaş
Şu an buradasınız: Sakarya'da öğretmen ve öğrenciler koronavirüse karşı maske mesaisinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 11:12:42. #1.14#
title