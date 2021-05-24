Sakarya'da "Öğrencimin Kadrajından Salgının Enleri" fotoğraf yarışması sonuçlandı

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Öğrencimin Kadrajından Salgının Enleri" fotoğraf yarışmasında dereceye girenler açıklandı.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Öğrencimin Kadrajından Salgının Enleri" fotoğraf yarışmasında dereceye girenler açıklandı.

Sosyal-Kültürel Faaliyetler Birimi ve SAGA (Sivil Aktivite ve Girişimcilik Ağı) rehberliğinde düzenlenen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışma yoğun ilgi gördü.

İlçe genelindeki resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin fotoğrafla buluşmasının ve yeteneklerinin keşfedilmesinin yanı sıra salgın sürecindeki gözlemlerinin ve yaşantı sonuçlarının fotoğraflanarak aktarılmasını sağlayan eserlerin sahipleri belli oldu.

Zorlu salgın şartlarında dahi ilgi alanları doğrultusunda öğrencileri güdülemek, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, fotoğraf alanındaki bilgi ve deneyimlerinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, lise kategorisinde birinciliği "Salgının En Zor Yanı" ile Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi'nden Aslı Uysal, ikinciliği "Salgının En Üzeni" ile aynı okuldan Özge Dayıoğlu, üçüncülüğü "Salgının En Özleneni" ile Sudenaz Salkımtaş kazandı.

Ortaokul kategorisinde teşvik ödülü birinciliğine "Salgının En Çevrim İçi Anı" ile Saik Faik Abasıyanık Ortaokulu öğrencisi Yağız Özden, ikinciliğine "Salgının En Kuralcı Hali" ile Ahmet Akkoç Ortaokulu öğrencisi Ömer Demir, üçüncülüğüne "Salgının En Çalışkanı" ile Aykut Yiğit Ortaokulu'ndan Yaşar Bilal Yazıcı seçilirken, ilkokul kategorisinde teşvik ödülü birinciliğine Doğa Koleji'nden Duru Ceylin Balkaya, ikinciliğine Talat Tömekçe İlkokulu'ndan Yusuf Ölmez, üçüncülüğüne Türk İş İlkokulu'ndan Ece Kurtuldu layık görüldü.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, yarışmanın, salgın sürecindeki gözlemleri ve deneyimleri farklı başlıklarda yansıtabilme adına kıymetli çalışma olduğunu belirterek, "Güzel bir geleceğin teminatı, bugününü en doğru şekilde yorumlayan ve yaşadıklarından ders çıkararak ilerleyen genç beyinlerdedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek