Sakarya'da öğrencilere vergi bilinci aşılanıyor
AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel
Sakarya'da ilkokul öğrencilerine verginin önemi ve temel unsurları hakkında bilgi verildiği bildirildi.
SAKARYA (AA) - Sakarya'da ilkokul öğrencilerine verginin önemi ve temel unsurları hakkında bilgi verildiği bildirildi.
Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, vergi bilincinin artırılması için çalışmaların devam ettiği, bu doğrultuda ilkokul öğrencilerinin bilgilendirildiği belirtildi.
Son olarak Bahçelievler Gazi İlkokulu'nu ziyaret eden uzmanların, verginin önemi ve temel unsurları konusunda öğrencilere bilgi verdiği kaydedildi.
AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri
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