Sakarya'da öğrencilerden Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

03.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:32

Sakarya'da tüm okullarda, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki amacıyla dev Türk bayraklarının yer aldığı törenler düzenlendi.

Yarıyıl tatilinin ardından öğrencilerin ders başı yapması dolayısıyla okullarda gerçekleştirilen törenlerde, Yunan milletvekili Lagos'a tepki gösteren öğrenciler, İstiklal Marşı okudukları sırada dev Türk bayrağı açtı.

Adapazarı ilçesindeki Cumhuriyet Anadolu Lisesindeki törende de 12. sınıf öğrencisi Ahmet Aşık bayrak şiiri okudu, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş "Bayrak" konulu ders verdi.

Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün okullarda İstiklal Marşı töreninde Türk bayrağı açıldığını ve bayrak şirinin okunduğunu belirtti.

Lagos'un Türk bayrağını yırttığını anımsatan Durmuş, şunları söyledi:

"Gençlerimiz, konu vatansa gerisinin teferruat olduğunu, bu vatanı kazanmak için nice çocukların gözyaşı dökerek, bu bayrağı bize emanet ettiğinin şuurunda olduğunu hissetsinler ve bunu her daim gönüllerinde, yüreklerinde yaşasınlar arzu ettik. Çünkü, biz şunu biliyoruz ki bu ülkede ezan susacaksa, bayrak inecekse, Kur'an dönecekse 'ölmeden gelme' diyen evlatların diyarıdır Türkiye."

Durmuş, birçok annenin, evlatlarını Çanakkale'ye gönderdiğini belirterek, "Biz de gençlerimize bu bilinci vermeye çalışıyoruz. Diğer taraftan sadece bayrağa, kendi ülkemize değil, düşmanımızın dahi olsa bayrağına saygı duyan bir milletiz. O yüzden bayrağın kutsallığını, bayrağın bizim için bağımsızlık, özgürlük ifadesi olduğunu, gençlerimize tekrar vurgulamak ve hatırlatmak istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA